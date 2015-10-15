Около 500 человек эвакуировали из двух московских школ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почти 500 детей эвакуировали сразу из двух московских школ на западе и северо-западе столицы из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва".

Учебные заведения находятся на Авиационной и Наро-Фоминской улицах. Ранее в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в школах, на место для проверки выехали экстренные службы.

Из школы на Авиационной улице эвакуировали детей днем ранее – 14 октября, всего вывели из здания почти 700 человек.

Недавно в СМИ появилась информация об эвакуации головного офиса "Билайн" на Большой Серпуховской улице – там якобы чувствовался запах газа.

Однако в пресс-службе Мосгаза заявили, что дом, где находится офис компании, не газифицирован.