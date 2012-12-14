Москва получит полмиллиарда на награждение учителей

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства, согласно которому столичные власти премируют классных руководителей не только в "старой" Москве, но и на присоединенных территориях. Выплаты будут производиться из субсидий федерального бюджета.

Городская администрация постановила "Внести изменения в постановление Правительства Москвы от "О денежном поощрении лучших учителей и выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя", - говорится в документе. Среди награжденных будут в том числе учителя школ Троицкого и Новомосковского округов.

Всего на награждение лучших учителей и классных руководителей из федерального бюджета Москва получит более 465,5 миллионов рублей. Согласно приложению к документу, 520 тысяч получит департамент культуры; 1,2 миллиона – департамент физкультуры и спорта; 590 тысяч – департамент семейной и молодежной политики и почти 464 миллионов департамент образования.

Добавим, что в 2011 году на награждение учителей было потрачено на 20 миллионов рублей меньше.