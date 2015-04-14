Международный салон образования пройдет на Красной Пресне

Фото предоставлено организаторами

15 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне откроется Московский международный салон образования (ММСО-2015), организованный Минобрнауки России.

В течение четырех дней посетители Салона смогут получить информацию о ведущих ВУЗах страны, узнать, как организовать детский отдых, задать вопросы о дистанционном обучении, познакомиться с новейшими образовательными технологиями.

На ММСО пройдут дискуссии, посвященные стратегии развития воспитания, обучению за рубежом, мобильным приложениям для детей, новым профессиям. В рамках открытой части ММСО будут презентованы электронные учебники.

Посетители Салона смогут познакомиться с самыми успешными образовательными практиками, принять участие в различных мастер-классах от признанных образовательных институций - архитектурных школ ЭДАС и МАРШ, Школы искусств и медиатехнологий Арины Шараповой, Имиджевой лаборатории телеканала "Москва 24" "Голос".

С подробной программой можно ознакомиться здесь.