В Подмосковье создадут три элитных интерната

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье откроют три интерната для одаренных детей – школу менеджмента и лицеи естественно-математической и дипломатической направленности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в министерстве образования Московской области.

На создание профильных лицеев, в рамках программы развития образования в регионах на 2013-1015 годы, из бюджета выделено 73 миллиона рублей.

Эксперты считают, что подобные элитные учреждения часто превращаются в школы для "блатных". В то же время в Подмосковье много школ, которые не получают должной финансовой поддержки.

"В Подмосковье есть школы, которые буквально на ладан дышат. С родителей учеников собирают деньги даже на парты и стулья. К тому же неправильным будет деление детей на одаренных и обычных, ведь все дети наделены своими талантами", - сказал председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

Также в Подмосковье планируется открыть престижные школы искусств и Международную летнюю школу молодых кинематографистов.