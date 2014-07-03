В московских школах не будут сокращать штат учителей в течение года

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В московских школах запрещено сокращать штат учителей в течение учебного года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя московской организации Общероссийского профсоюза образования Марину Иванову.

Это правило прописано в соглашении, заключенном департаментом образования и городской организацией профсоюзов работников образования и науки РФ в марте 2014 года на 2014-2016 годы. Помимо этого в течение учебного года без согласия учителя не может быть изменена его нагрузка.

По словам Ивановой, необходимость ввести такое правило возникла из-за возможной реорганизации - школы могут объединить в течение учебного года.

Иванова также отметила, что коллективные договоры заключили около 70% столичных школ.