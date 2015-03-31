Восьмиклассница выбросилась с 15-го этажа дома на Детской улице

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Ученица восьмого класса выбросилась из окна 15-го этажа дома на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Детской улице, в доме №19. Девушка выпрыгнула с пожарной лестницы, предсмертной записки она не оставила. Причины случившегося устанавливаются.

Добавим, что 30 марта в Подмосковье 15-летняя школьница упала с 13-го этажа. Известно, что семья школьницы была благополучной, родители работают преподавателями в детской музыкальной школе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается, было ли это актом суицида, убийством либо несчастным случаем.