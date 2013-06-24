Выпускной прошел без происшествий – МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция заявляет, что выпускной, который прошел 23 июня, обошелся без происшествий.

По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, за каждой школой были закреплены два сотрудника полиции, которые сопровождали выпускников. Всего для обеспечения безопасности были привлечены более пяти тысяч полицейских и около трех тысяч охранников и дружинников.

В период проведения выпускного парки, сады, скверы, центральные площади и набережные патрулировали полицейские, в московском метро дежурили усиленные наряды патрулей.

Всего в праздновании приняли участие 52,7 тысячи выпускников, из которых почти пять тысяч были в парке Горького.