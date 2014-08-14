Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14 августа 2014, 18:01

Женская сборная России по шахматам выиграла Всемирную олимпиаду

шахматы сборная России

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по шахматам выиграла Всемирную олимпиаду, которая проходила в норвежском Тромсе. В заключительном туре россиянки победили соперниц из Болгарии, сообщает "Р-Спорт".

При счете 2,5:0,5 были зафиксирована досрочная победа команды России, что позволило национальной команде набрать 20 командных очков.

Ссылки по теме

Коллектив Сергея Рублевского одержал победу в 10 матчах и проиграл лишь один поединок. За сборную России выступали Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Ольга Гиря и Наталья Погонина.

Это третья подряд победа россиянок на Всемирной шахматной олимпиаде. До этого наша сборная выигрывала турниры в Ханты-Мансийске и Стамбуле.

Отметим, что женскую сборную России долго не допускали до участия в шахматной Олимпиаде после того, как отечественные функционеры не успели вовремя подать заявку на турнир. С подачей документа затянули из-за перехода Лагно. До этого Екатерина выступала за команду Украины.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать