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Женская сборная России по шахматам выиграла Всемирную олимпиаду, которая проходила в норвежском Тромсе. В заключительном туре россиянки победили соперниц из Болгарии, сообщает "Р-Спорт".

При счете 2,5:0,5 были зафиксирована досрочная победа команды России, что позволило национальной команде набрать 20 командных очков.

Коллектив Сергея Рублевского одержал победу в 10 матчах и проиграл лишь один поединок. За сборную России выступали Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Ольга Гиря и Наталья Погонина.

Это третья подряд победа россиянок на Всемирной шахматной олимпиаде. До этого наша сборная выигрывала турниры в Ханты-Мансийске и Стамбуле.

Отметим, что женскую сборную России долго не допускали до участия в шахматной Олимпиаде после того, как отечественные функционеры не успели вовремя подать заявку на турнир. С подачей документа затянули из-за перехода Лагно. До этого Екатерина выступала за команду Украины.