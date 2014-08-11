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Спорт

11 августа 2014, 08:17

Крымских шахматистов не отдали под юрисдикцию Украины

шахматы Украина Крым

Фото: ИТАР-ТАСС

Европейский шахматный союз отказался передавать крымских шахматистов под юрисдикцию Украины. Таким образом, союз отклонил декларацию, предложенную Федерацией шахмат Украины, сообщается на официальном сайте Российской шахматной федерации.

Делегаты союза приняли вместо этого другую декларацию, которая гласит о том, что Европейский шахматный союз при принятии решений будет руководствоваться документами ООН и указаниями Международного олимпийского комитета.

По мнению представителей Российской шахматной федерации, союз принял "взвешенное решение".

Отметим, что этим летом сильнейшая украинская шахматистка Екатерина Лагно сменила страну - отныне она представляет Россию.

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