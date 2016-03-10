Москвичи смогут сыграть в шахматы с гроссмейстерами на Тверской площади

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

С 10 по 30 марта в Москве пройдет турнир претендентов ФИДЕ, в котором ведущие шахматисты будут оспаривать право сразиться за звание чемпиона мира.

В субботу, 26 марта, на Тверской площади пройдет чемпионат по быстрым шахматам, на котором жители столицы смогут сыграть с гроссмейстерами – участниками турнира.

В турнире по быстрым шахматам, по предварительной записи, смогут участвовать не более 30 человек одновременно. Всего будет сыграно 5 партий.

Открытые партии с гроссмейстерами будут проходить за четырьмя досками в порядке живой очереди (не более 10 минут на партию). Победители будут награждены призами.

Также гости мероприятия смогут поиграть в напольные шахматы.

Во время проведения турнира на площади будут работать палатки с горячими напитками. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00.

Добавим, что в турнире претендентов ФИДЕ примут участие восемь игроков из шести стран, включая Россию (Сергей Карякин и Петр Свидлер), США (Хикару Накамура и Фабиано Каруана), Индию (Вишванатан Ананд), Болгарию (Веселин Топалов), Армению (Левон Аронян) и Нидерланды (Аниш Гири).