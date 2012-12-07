Интерактивная афиша Москвы запустила еще один сервис

Партнер портала М24.ru интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru запустила новый веб-сервис "Генератор развлечений". В формате игрового автомата "Однорукий бандит" он подскажет москвичам, чем можно заняться в городе.

Веб-сервис работает на базе данных интерактивной афиши 2do2go.ru. Благодаря этому пользователям доступна информация чуть ли не о всех событиях города. База регулярно пополняется и проверяется модераторами на качество оформления.

Если пользоваться сервисом длительное время, то можно выиграть джекпот, который позволяет пользователю получить персональный бейдж на проекте 2do2go.ru.

В дальнейшем разработчики сервиса планируют персонализировать информацию на базе интересов пользователей 2do2go, создать комплексные предложения по интересному времяпровождению и организовать обмен информацией между пользователями системы.

В ближайшее время планируется запустить еще два проекта, позволяющих москвичам открыть свой город.