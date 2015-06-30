Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 14:16

Культура

Лекция онлайн: Виталий Куренной о "Докторе Хаусе", "Друзьях" и сериалах будущего

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

2 июля в Дирекции образовательных программ состоится заключительная лекция из цикла "Современная массовая культура". Тема встречи: "Сериал как явление современной массовой культуры".

За последние годы выросло не только количественное производство сериалов, но вырос и их качественный уровень. В этом жанре работают лучшие режиссеры мира и получают различные престижные премии. На лекции расскажут, почему так произошло и что будет с жанром дальше. Также гости узнают о месте сериалов в культурном контексте города и его жителей.

Перед слушателями выступит руководитель, профессор Школы культурологии, заведующий отделением Факультета философии (отделение культурологии) и заведующий лабораторией Центра фундаментальных исследований (Лаборатория исследований культуры) Виталий Куренной.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 2 июля в 20.00
  • Что: лекция о сериалах
  • Кто: Виталий Куренной
  • Кому смотреть: тем, кто следит за развитием жанра

В ожидании лекции смотрите:


