Лекция онлайн: Виталий Куренной о "Докторе Хаусе", "Друзьях" и сериалах будущего

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

2 июля в Дирекции образовательных программ состоится заключительная лекция из цикла "Современная массовая культура". Тема встречи: "Сериал как явление современной массовой культуры".

За последние годы выросло не только количественное производство сериалов, но вырос и их качественный уровень. В этом жанре работают лучшие режиссеры мира и получают различные престижные премии. На лекции расскажут, почему так произошло и что будет с жанром дальше. Также гости узнают о месте сериалов в культурном контексте города и его жителей.

Перед слушателями выступит руководитель, профессор Школы культурологии, заведующий отделением Факультета философии (отделение культурологии) и заведующий лабораторией Центра фундаментальных исследований (Лаборатория исследований культуры) Виталий Куренной.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.