21 июня 2016, 16:25

Культура

Финал "Игры престолов" можно будет увидеть на "Стрелке"

Фото: hbo.com

Специальный показ финальной серии шестого сезона легендарного сериала "Игра престолов" пройдет во дворе Института "Стрелка". Эпизод будет транслироваться на английском языке с русскими субтитрами 27 июня.

Концовка будет неожиданной для всех: даже те, кто читал оригинал, не знают, чем же все завершится: книги писателя Джорджа Р. Р. Мартина прервались на пятой. Сейчас он пишет шестую, а сценаристы, отдельно от него закончили предыдущий эпизод. Они включили в него непоказанные раньше сцены из предыдущих книг и собственные идеи, согласованные с автором.

Сериал "Игра престолов" несколько раз выигрывал престижные международные награды – на его счету 26 наград "Эмми", в том числе за лучшую драму и лучшую мужскую роль второго плана (ее получил Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера).

Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации.

