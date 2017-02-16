Звезда фильма "На гребне волны" сыграет Джанни Версаче

Фото: wikimedia.org

Венесуэльский актер Эдгар Рамирес сыграет главную роль в третьем сезоне сериала "Американская история преступлений", сообщает The Hollywood Reporter. Сезон будет посвящен убийству известного модельера Джанни Версаче в 1997 году.

Вторую главную роль – убийцу дизайнера – сыграет Дарен Крисс, известный по сериалу "Хор".

"Версаче" выйдет на американском телеканале FX в 2018 году, после "Катрины", сезона, посвященного урагану, который пронесся по США в 2005 году и стал самым разрушительным в американской истории. Премьера "Катрины" состоится в этом году.

Первый сезон "Истории преступлений" рассказывал о злодеяниях американской звезды спорта и телевидения О. Джей Симпсона, убившего бывшую жену и ее любовника. В нем сыграли Кьюба Гудинг-младший, Джон Траволта, Дэвид Швиммер и Сара Полсон. Шоу получило девять статуэток "Эмми".

Создатель сериала Райан Мёрфи, известный также по работе над "Американской историей ужасов", объявил о планах на четвертый сезон. Он будет посвящен скандалу с участием Билла Клинтона и Моники Левински.