16 февраля 2017, 10:01

Культура

Звезда фильма "На гребне волны" сыграет Джанни Версаче

Фото: wikimedia.org

Венесуэльский актер Эдгар Рамирес сыграет главную роль в третьем сезоне сериала "Американская история преступлений", сообщает The Hollywood Reporter. Сезон будет посвящен убийству известного модельера Джанни Версаче в 1997 году.

Вторую главную роль – убийцу дизайнера – сыграет Дарен Крисс, известный по сериалу "Хор".

"Версаче" выйдет на американском телеканале FX в 2018 году, после "Катрины", сезона, посвященного урагану, который пронесся по США в 2005 году и стал самым разрушительным в американской истории. Премьера "Катрины" состоится в этом году.

Первый сезон "Истории преступлений" рассказывал о злодеяниях американской звезды спорта и телевидения О. Джей Симпсона, убившего бывшую жену и ее любовника. В нем сыграли Кьюба Гудинг-младший, Джон Траволта, Дэвид Швиммер и Сара Полсон. Шоу получило девять статуэток "Эмми".

Создатель сериала Райан Мёрфи, известный также по работе над "Американской историей ужасов", объявил о планах на четвертый сезон. Он будет посвящен скандалу с участием Билла Клинтона и Моники Левински.

Эдгар Рамирес наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме "На гребне волны" (2015). В 2010 году получил французскую кинопремию "Сезар" главную роль во франко-немецком мини-сериале "Карлос". В 2017 году состоится премьера фильма "Золото" Стивена Гаана, в котором Рамирес сыграл вместе с Мэтью Макконахи.
