Графа Дракулу сыграет король Генрих VIII из "Тюдоров"

Джонатан Риз Майерс в роли Генриха VIII в сериале "Тюдоры". Фото: imdb.com

Американская телекомпания NBC готовит к выходу сериал по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула". Точная дата релиза пока не сообщается.

Роль Дракулы сыграет ирландский киноактер Джонатан Риз Майерс, известный по фильмам "Матч Поинт", "Из Парижа с любовью" и роли короля Генриха VIII в сериале "Тюдоры".

События сериала разворачиваются в конце XIX века. Дракула приезжает в Лондон под видом американского предпринимателя. Он мечтает отомстить своим обидчикам, однако влюбляется в женщину, которая кажется ему реинкарнацией его мертвой жены.

Для первого сезона телекомпания заказала десять эпизодов.

Напомним, в этом году телекомпания NBC планирует запустить еще один крупный проект - сериал по мотивам романов Томаса Харриса о докторе и серийном убийце Ганнибале Лектере. Первый сезон будет состоять из 13 серий. В центре сериала – взаимоотношения агента ФБР Уилла Грэма и психиатра-каннибала Ганнибала Лектера.