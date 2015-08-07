Британцы снимут сериал о русской мафии 90-х

Компания The Weinstein Company при поддержке BBC и британская телесеть ITV объявили о своих намерениях снять сериал Mafiya про русскую мафию, события которого будут связаны с криминальной Россией 90-х, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий к сериалу из 10 эпизодов, как планируется на данный момент, напишет Уилльям Николсон, работавший с Ридли Скоттом над оскароносным "Гладиатором", а с Томом Хупером над "Отверженными".

На сей раз европейцы попытаются рассказать о специфики российской олигархии и криминальных авторитетах времени от падения Берлинской стены до избрания президентом Владимира Путина.

Съемки сериала запланированы на начало 2016 года.