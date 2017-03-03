Режиссер "Безумцев" приступил к сериалу о династии Романовых

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Режиссер Мэттью Вайнер, снявший сериал "Безумцы" (Mad Men), примет участие в создании нового телепроекта, посвященного потомкам императорской семьи Романовых. Как сообщает The New York Times, сериал покажет телеканал Amazon.

Сериал "Романовы" (The Romanoffs) расскажет о людях, считающих себя потомками российского императора Николая II. Эпизоды не будут связаны между собой сюжетно – каждая серия расскажет об одном персонаже. Всего планируется снять восемь серий.

По словам режиссера, премьера состоится не раньше 2018 года. Актерский состав "Романовых" составят артисты, снимавшиеся в "Безумцах".

"Я пытаюсь заполучить всех, с кем работал раньше. "Безумцы" закончились, но с этими людьми я хочу работать до конца своей жизни", – отметил Вайнер.

Он также пригласил к работе сценаристов и продюсеров своего предыдущего сериала.

Сериал "Безумцы" выходил на телеканале HBO с 2007 по 2015 год. Сериал посвящен работе рекламного агентства в 1960-х годах. Главные роли исполнили Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Винсент Картайзер и Дженьюэри Джонс. Всего вышло семь сезонов.

