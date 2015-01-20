Amazon займется производством и прокатом фильмов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Один из крупнейших в мире интернет-ритейлеров Amazon займется производством кинофильмов и телевизионных сериалов. Компания планирует снимать до 12 фильмов в год, сообщает Sky News.

Созданные киноленты будут доступны пользователям услуги Amazon Prime, а также показаны в различных кинотеатрах. Производство фильмов начнется уже в 2015 году.

Так, компания уже объявила о планах продолжить съемки фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", премьера которого намечена на 28 августа 2015 года. При этом Amazon Studios сфокусируется на создании "независимого" кино, бюджет которого будет составлять до 5 до 25 миллионов долларов.

Премьеры кинолент, созданных или купленных Amazon, будут идти в Prime от 4 до 8 недель вместо привычных 39 и 52 недель. Компания Amazon озвучила свои планы после того, как получила две премии "Золотой глобус" за сериал "Очевидное", который транслировался через сайт ритейлера.

Добавим, что сервис потокового видео Prime стоит 99 долларов в год. Его подписчики имеют право на доставку покупок, сделанных на сайте Amazon, в двухдневный срок.