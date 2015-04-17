На Каннском кинофестивале звезд могут лишить селфи на красной дорожке

Организаторы Каннского кинофестиваля выступили против того, чтобы кинозвезды делали селфи на красной ковровой дорожке фестиваля и парадной лестнице. По мнению устроителей, таким образом срывается распорядок мероприятия.

Как сообщил художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо, организаторы не станут вводить прямой запрет на селфи, но при этом намерены развернуть своего рода "пропагандистскую кампанию" против модного увлечения.

"Мы не обладаем полномочиями полиции, и поэтому не можем запретить селфи, к большому сожалению", – отметил Фремо на презентации в четверг официальной конкурсной программы 68-го Каннского фестиваля, его слова передает ТАСС.

Оргкомитет киносмотра "запустит кампанию, чтобы немного замедлить распространение этой практики". Устроители фестиваля недовольны тем, что звезды кино, начиная фотографироваться во время прохода по красной ковровой дорожке и подъема по парадной лестнице, срывают весь распорядок дня, расписанный по минутам.

При этом как именно будут пытаться отучить гостей фестиваля от привычки фотографироваться на память, Тьерри Фремо не уточнил.

Напомним, в этом году 68-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая. Его ведущим станет известный французский актер театра и кино Ламбер Вильсон. Жюри фестиваля в этом году возглавят американские режиссеры, братья Джоэл и Итан Коэн.