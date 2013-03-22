Голливудский сценарист Нил Ландау придет в гости на Moscow FM 105.2

Фото: imdb.com

Голливудский сценарист и драматург Нил Ландау 22 марта придет в гости к Pete the Awesome ведущему дневного шоу "Pete Stop!" на Moscow FM 105.2. Ландау работал скрипт-консультантом на блокбастерах "Парк Юрского периода", "Человек-паук", "Дурное влияние", "Смерть ей к лицу", "Путь Карлито".

Он был сценаристом самого популярного и долгоживущего сериала Америки "Молодые и Дерзкие", культового сериала 90-х "Мелроуз плейс", сериала "Факультет", популярной кинокомедии "Не говори маме, что няня умерла" и др.

В 2012 на мировых экранах с успехом прошел его мультипликационный фильм "Тэд Джонс и Затерянный город", который был удостоен премии "Гойя" за лучший адаптированный сценарий.

Вечером этого же дня Нил Ландау начнет свой трехдневный мастер-класс в Киношколе Александра Митты.

Нил Ландау скрипт-консультант крупнейших голливудских и европейских кинокомпаний. Профессор, преподаватель престижного курса обучения сценаристов в Школе телевидения, кино и цифровых СМИ в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса (UCLA) и Университете кинематографических искусств Южной Калифорнии (USC).