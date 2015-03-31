Сборная России сыграла вничью с Казахстаном

Фото: ТАСС

Сборная России по футболу в домашнем товарищеском матче не смогла переиграть команду Казахстана. За 90 минут команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

Самый опасный момент в матче возник в первом тайме. Мяч после удара Александра Самедова угодил в перекладину, но от нее отскочил не в сетку, а на "ленточку".

Стоит отметить, что Фабио Капелло выставил на встречу полурезервный состав и дал себя проявить тем, кто крайне редко надевает футболку национальной сборной.

В ходе встречи получил травму защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

Напомним, сборная России сейчас выступает в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу. Пока в активе подопечных Капелло - лишь одна победа - над Лихтенштейном.