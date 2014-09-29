Форма поиска по сайту

29 сентября 2014, 17:56

Спорт

Сборная России сыграет с Молдавией на "Открытие Арене"

Фото: ИТАР-ТАСС

Поединок отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Молдавии пройдет на "Открытие Арене", сообщает ИТАР-ТАСС. Матч состоится 12 октября.

Изначально предполагалось, что встреча пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Поле даже заявили как домашнее для этой игры, однако впоследствии было принято решение провести поединок на "Открытие Арене".

Сборная Молдавии вылетит в столицу России 11 октября.

Напомним, сборная России участвует в отборочном турнире в группе G вместе с командами Черногории, Швеции, Австрии, Молдавии и Лихтенштейна.

В первом матче турнира подопечные Фабио Капелло забили четыре безответных мяча Лихтенштейну.

сборная России сборная Молдавии Открытие Арена

