Российскую сборную на Паралимпиаде в Сочи представят 78 спортсменов

Утвержден состав сборной России на Паралимпийские игры в Сочи

Сборную России на Паралимпийских играх в Сочи представят 78 спортсменов, в том числе 7 москвичей. Всего в состав российской делегации вошли 195 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам министра спорта России Виталия Мутко, проделана большая работа по подготовке к Паралимпиаде, оценка которой будет дана после закрытия Игр. Делегация из 195 человек - самая большая в истории участия национальной сборной команды России в Паралимпийских зимних играх, добавил министр.

Отмечается, что на предстоящих Играх российские спортсмены впервые будут состязаться во всех видах программы.

Паралимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 16 марта. В соревнованиях примут участие 692 спортсменов из 47 стран мира.