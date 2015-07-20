Футболист юношеской сборной России установил рекорд на Евро

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Нападающий петербургского "Зенита" Рамиль Шейдаев стал автором нового рекорда юношеских чемпионатов Европы. Форвард забил 12 мячей в ходе финальной стадии, перекрыв предыдущий рекорд.

Шейдаев записал на свой счет два мяча в финальной части турнира и 10 – в предварительной стадии. Правда, в финальной стадии лучшим бомбардиром стал не он, а испанец Борха Майораль, забивший три гола.

Отметим, что предыдущее достижение составляло 11 мячей. Этот результат показали серб Борко Веселинович, португалец Андре Силва и немец Дейви Зельке.

Примечательно, что Веселинович несмотря на достижение не смог стать выдающимся игроком на взрослом уровне.

Сборная России завоевала серебро на юношеском Евро. В финальном поединке россияне уступили сборной Испании со счетом 0:2.