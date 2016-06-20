Сборная России выйдет на матч с Уэльсом в траурных повязках

Члены сборной России по футболу наденут на матч с Уэльсом траурные повязки в память о погибших в Карелии детях, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Официальное разрешение на это дало УЕФА.

Сообщение об этом также появилось в официальном твиттере российской сборной.

О намерении российских футболистов почтить память утонувших школьников ранее сообщил капитан команды Василий Березуцкий, информация об этом прошла в ряде СМИ. Для реализации решения сборной требовалось разрешение УЕФА.

В субботу, 18 июня, отдыхавшие в оздоровительном лагере "Парк-Отель Сямозеро" 47 детей и четверо взрослых находились на трех лодках в озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии. Вечером на озере начался шторм, лодки перевернулись и затонули. Как сообщили m24.ru в ГУ МЧС России по республике Карелия, погибло 13 детей, 14-й числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. В поисковой операции участвует более 170 человек.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Москве и в Карелии 20 июня объявили траур по погибшим на озере. В понедельник пострадавшие дети были доставлены из Карелии в аэропорт "Внуково-3" в 12:15 специальным самолетом МЧС.

Как сообщалось, в карельском лагере отдыхали подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: сироты и ребята из неблагополучных семей.