Сборная России по хоккею разгромила Чехию - 6:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею учинила форменный разгром команде Чехии на домашнем этапе Евротура. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу с невероятным для матча Россия - Чехия счетом 6:0.

Россияне взялись за дело с самого начала встречи. Уже на 8-й минуте счет в матче был открыт. Емелин мощно выстрелил от синей линии и шайба, рикошетом от кого-то из защитников залетела в сетку.

За три минуты до конца периода преимущество сборной России удвоил Павел Дацюк. Павелец пытался предотвратить кистевой бросок из круга вбрасывания, но не преуспел в этом.

Во втором периоде россияне не сбавили обороты. На 25-й минуте свой гол забил Сергей Мозякин. Не успел Павелец погоревать о третьей пропущенной шайбе, как пропустил четвертую - от Дацюка. После этого тренерский штаб чехов решил, что с голкипера на сегодня достаточно, и заменил Павелеца на Салака.

Сменщику чешского голкипера, тем не менее, тоже не удалось уйти "сухим". Сначала Салака огорчил Малкин, а затем Дацюк оформил хет-трик. На лед "Мегаспорта" посыпались бейсболки. Согласно традиции, хет-трик в хоккее принято отмечать именно так.

Сборная России громит одного из своих самых принципиальных противников со счетом 6:0 и одерживает вторую победу подряд в рамках Кубка Первого канала.