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Спорт

14 декабря 2012, 11:18

Сборная России по хоккею начала домашний этап Евротура с победы

сборная России Швеция Евротур

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею начала "Кубок Первого канала" с волевой победы над сборной Швеции. Пропустив в начале игры, россияне сумели переломить ход игры и разгромили противника - 5:1.

Счет был открыт в середине первого периода в момент, когда сборная России играл в меньшинстве. Бэкстрем и Даниэльссон достаточно легко переиграли Барулина.

Сборная России под руководством Билялетдинова традиционно слабо проводит стартовые отрезки встречи и разыгрывается по ходу матча. Так произошло и в этот раз.

В самом началае второго периода равновесие в матче восстановил Медведев. Но держалось оно недолго, спустя десять минут Мозякин и Малкин во второй раз заставили капитулировать шведского голкипера.

Почувствовав свою игру, наша команда уже не сбавляла оборотов, и в воротах шведов побывали еще две шайбы - отличились Овечкин и Ковальчук.

Третий период превратился в пустую формальность после того, как на первой минуте последнего отрезка игры сделал дубль Мозякин.

Сборная России начинает домашний этап Евротура с победы. Причем, разница шайб в матче со шведами точно такая же, как и в памятном матче чемпионата мира-2012, когда шведы были разгромлены со счетом 7:3.

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