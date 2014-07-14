Сборная России получит 8 миллионов долларов за участие в ЧМ

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) распределит между 32 командами призовой фонд мундиаля, который составил 576 миллионов долларов.

Согласно регламенту ФИФА, наибольшая сумма достанется победителю турнира - сборной Германии, которая вместе с Кубком мира увезет из Бразилии 35 миллионов долларов. На 10 миллионов долларов меньше получат аргентинцы, проигравшие в финале. Участники матча за третье место - команды Бразилии и Германии - получат по 22 миллиона, четвертьфиналисты - по 14 миллионов.

Сборная России, завершившая выступление на групповом этапе, получит 8 миллионов долларов. Кроме того, каждой команде достанется по 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации организационных расходов. Все средства будут направлены на счета соответствующих национальных федераций. В частности, в Российский футбольный союз.

Напомним, что РФС лишил футболистов сборной России призовых выплат за неудачное выступление на чемпионате мира.