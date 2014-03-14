Сборная России досрочно выиграла Паралимпиаду

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России досрочно выиграла Паралимпийские игры в Сочи. После золота, завоеванного биатлонисткой Юлией Будалеевой, команда России стала недосягаемой для преследователей.

Медаль Будалеева стала 24-й для российской команды. Таким образом, сборная Германии, занимающая второе место в медальном зачете, лишилась даже теоретических шансов на победу в Играх.

На данный момент у сборной России 25 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. 25-е золото завоевал биатлонист Николай Полухин. На счету немецкой сборной всего 11 наград - 7 золотых и 4 серебряных.

Паралимпийские игры завершатся 16 марта.

[html] [/html]