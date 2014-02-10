Российские керлингисты проиграли первый матч на Олимпийских играх

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по керлингу проиграла первый матч на Олимпиаде команде Великобритании со счетом 4:7.

Россияне Алексей Стукальский, Евгений Архипов, Петр Дрон и капитан Андрей Дроздов на протяжении долгого времени на равных сражались с британским квартетом. Однако решающим стал шестой энд, в котором российская команда уступила сопернику 0:4.

Сегодня в 19.00 подопечные Василия Гудина сыграют еще один матч, с командой Дании. Скандинавы также начали турнир с поражения, проиграв сборной Китая со счетом 4:7.

Стоит отметить, что российские керлингисты участвуют в Олимпийских играх впервые.