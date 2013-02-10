Сборная России по хоккею разгромила шведов в матче Евротура

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Сборная России одержала победу над Швецией в матче Шведских игр Евротура. Россияне разгромили хозяев турнира со счетом 4:1.

Счет был открыт за пять минут до конца первого периода, благодаря точному броску Никулина. Вратарь шведов получил небольшое повреждение и в момент выстрела лежал на льду. Скандинавы пытались апеллировать к арбитру, но не преуспели.

Спустя три минуты шведам удалось восстановить равновесие. Седерберг выкатился на "пятачок" и пробил Кошечкина. В этот момент сборная России играла в меньшинстве.

Во втором периоде наша команда сумела склонить чашу весов на свою сторону. На 21-й минуте Мозякин реализовал большинство, а спустя четыре минуты Кузнецов в контратаке поразил ворота Эрикссона.

В заключительной двадцатиминутке россиянам удалось еще раз огорчить шведского голкипера. Казионов сумел подправить шайбу после броска Бирюкова от "синей линии" и установил окончательный счет матча - 4:1 в пользу сборной России.

После этой победы наша команда вышла на первое место в турнирной таблице Шведских игр. В общем зачете Евротура Россия также лидирует, опережая сборные Финляндии и Чехии на 6 очков.