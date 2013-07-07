Форма поиска по сайту

07 июля 2013, 22:11

Спорт

Россияне завоевали второе золото на Универсиаде в Казани

Фото: m24.ru

Россиянин Алибек Хапаев стал чемпионом Универсиады в борьбе на поясах в весовой категории до 90 кг. В поединке за золото он победил Сейди Батырова из Туркмении.

Бронзовые медали в этом виде спорта завоевали Камиет Барпыбеков из Киргизии и Отгонбаатар Лхагвасурен из Монголии, передает ИТАР-ТАСС.

Это уже второе золото России в первый день соревнований.

Напомним, первую золотую медаль для сборной России на Универсиаде в Казане выиграл Евгений Кузнецов. Он победил в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Универсиада в Казани завершится 17 июля. Всего будут разыграны более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта.

