Российские болельщики подали более 12 тысяч заявок на билеты ЧМ-2014

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские болельщики подали более 12 тысяч заявок на приобретение билетов на чемпионат мира по футболу в Бразилии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По данным ФИФА, на сегодняшний день от российских болельщиков поступили заявки на приобретение 12 016 билетов, из которых 9 893 составили заявки на три игры группового этапа.

"Квота, выделенная болельщикам на матчи с участием национальной сборной России в случае продвижения нашей команды по турнирной сетке до финала ЧМ-2014, составляет 26 978 билетов, из которых 8 278 билетов приходится на групповую стадию, а 18 700 - на стадию плей-офф", - говорится в сообщении.

При этом если спрос превысит предложение, то с 7 по 25 февраля ФИФА проведет жеребьевку, которая пройдет в закрытом режиме. В эти же сроки болельщиков оповестят о результатах. В случае неоплаты выделенных билетов, заявка аннулируется и попадает в свободную продажу. Таким образом, ориентировочно с 12 марта начнется очередной этап по выкупу оставшихся билетов.

Напомним, что по результатам жеребьевки сборная России попала в группу H, где соперниками россиян по групповому этапу станут команды Бельгии, Южной Кореи и Алжира. Начнет турнир российская команда 18 июня матчем с командой Южной Кореи. Чемпионат мира по футболу пройдет с 12 июня по 13 июля в Бразилии.