Бывший нападающий сборной России по футболу завершил карьеру

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил о завершении карьеры футболиста. В последний раз он выходил на поле два года назад в составе нижегородской "Волги", сообщает "Чемпионат".

Два года форвард просидел на скамейке запасных, после чего принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Булыкин заявил, что намерен предложить свои услуги московскому "Динамо", где надеется занять одну из административных должностей в клубе.

Нападающий известен по своим выступлениям за московские "Локомотив" и "Динамо", а также сборную России. В составе национальной команды он провел выдающийся матч против Швейцарии, который завершился уверенной победой россиян 4:1.

После отъезда из России Булыкин долгое время играл в Голландии и даже стал чемпионом Нидерландов в составе "Аякса".