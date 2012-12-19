РФС расформировал Совет по борьбе с договорными матчами

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский футбольный союз распустил Комитет по борьбе с договорными матчами, который возглавлял Анзор Кавазашвили. Решение о роспуске Совета по борьбе с "договорняками" было принято в ходе заседания исполкома РФС 19 декабря.

Вместо ликвидированного совета предполагается создать новую комиссию, которую могут наделить более широкими полномочиями, сообщает ИТАР-ТАСС.

Совет по борьбе с договорными матчами просуществовал чуть более полутора лет. За все время своего существования "комитетчики" не обнаружили в России ни одного договорного матча. Несколько раз по результатам игр открывались расследования, но всякий раз следовало заключение экспертов - "матч честный".

Последним громким делом стал матч 17-го тура между "Амкаром" и "Анжи". Перед поединком появилась информация, что игра будет носить договорной характер, а победу одержат футболисты "Анжи". Ряд букмекерских контор не принимал ставки на матч, а сами клубы выставили резервные составы, в итоге, "Анжи" одержал победу со счетом 2:1. Совет по борьбе с договорными матчами никаких признаков нечестной игры не усмотрел.

В середине октября Кавазашвили рассказал, что расследование договорного матча между брянским "Динамо" и владимирским "Торпедо" вынудило обе команды сняться с чемпионата.