Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2014, 16:45

Спорт

Сборная России по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время национальная команда России занимает 19-ю строчку в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Сборная России набрала 889 баллов, что позволило нашей команде опередить Мексику, Данию и Боснию и Герцеговину.

Это связано с удачным выступлением сборной в товарищеском матче против команды Армении. Встреча состоялась в Краснодаре 5 марта и завершилась победой сборной России со счетом 2:0.

Лидирует в рейтинге сборная Испании, на второй строчке расположились немцы, а на третьей - аргентинцы.

Следующий рейтинг ФИФА выйдет 10 апреля.

Сайты по теме


сборная России по футболу ФИФА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика