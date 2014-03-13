Сборная России по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время национальная команда России занимает 19-ю строчку в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Сборная России набрала 889 баллов, что позволило нашей команде опередить Мексику, Данию и Боснию и Герцеговину.

Это связано с удачным выступлением сборной в товарищеском матче против команды Армении. Встреча состоялась в Краснодаре 5 марта и завершилась победой сборной России со счетом 2:0.

Лидирует в рейтинге сборная Испании, на второй строчке расположились немцы, а на третьей - аргентинцы.

Следующий рейтинг ФИФА выйдет 10 апреля.