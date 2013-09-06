Матч сборных России и Люксембурга перенесен

Фото: ИТАР-ТАСС

Матч футбольных сборных России и Люксембурга перенесен. Начало игры отложено как минимум на час из-за состояния газона на стадионе "Центральный" в Казани, где должна состояться игра.

Отборочный матч между сборными России и Люксембурга должен был начаться в 18.30 в Казани на стадионе "Центральный", но старт игры отложен из-за неудовлетворительного состояния поля. В Казани идет сильный дождь и газон на данный момент не готов для того, чтобы проводить на нем встречу.

Комиссар матча принял решение отложить поединок. Начало встречи перенесено на 19.30. Впрочем, игра может сегодня вообще не состояться - в 19.15 поле обследуют еще раз, и в случае, если оно будет признано непригодным для игры, встречу могут перенести на другой день.

Отметим, что 10 сентября сборная России принимает команду Израиля. После 6 матчей в активе команды Фабио Капелло 12 очков, и она занимает второе место с отставанием в два очка от Португалии.