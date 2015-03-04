Сборная России по футболу сыграет с Казахстаном на "Арене Химки"

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана на "Арене Химки". Поединок состоится 31 марта, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра начнется в 20.00. В настоящее время сборная России занимает 31-е место в рейтинге ФИФА, Казахстан расположился на 139-м месте.

Отметим, что 27 марта подопечные Фабио Капелло проведут отборочный матч чемпионата Европы против Черногории. Встреча состоится в Подгорице.

После четырех туров сборная России набрала пять очков и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. Стоит отметить, что единственной командой, которую в этом отборочном турнире пока сумели обыграть россияне, является сборная Лихтенштейна.

Неудачное выступление сборной России вызвало волну критики в адрес тренерского штаба Капелло.

У Казахстана дела в отборочном цикле также идут не блестяще. После четырех встреч команда занимает последнее место в группе А с 1 очком.