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ЧП

04 февраля 2015, 18:47

Женщина выбросилась с балкона 14-го этажа на юге Москвы

самоубийство суицид чп

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Женщина выбросилась с балкона 14-го этажа жилого дома на улице Кустанайская. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, перед этим между женщиной и ее супругом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт падения и гибели женщины. "По предварительной информации – это суицид, в настоящее время на месте проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, в октябре 2014 года в Москве школьница покончила жизнь самоубийством. Девочка выпрыгнула из окна 13 этажа.

Сообщалось, что во время осмотра тела девочки оперативники нашли предсмертную записку. Желание свести счеты с жизнью школьница мотивировала проблемами с лишним весом. Она безуспешно пыталась похудеть. По данному факту провели проверку, которая показала, что над погибшей в школе никто не издевался. Родственники девочки заявили, что она никогда не рассказывала им о желании совершить самоубийство.

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