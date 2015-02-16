Мужчина застрелился из антикварного пистолета на юго-западе

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В квартире на юго-западе столицы мужчина застрелился из пистолета Parabellum, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Тело мужчины нашла собственница квартиры, где жил погибший. Уточняется, что мужчина был ветераном войны в Афганистане.

Добавим, что Parabellum, или пистолет Люгера – оружие Первой и Второй мировой войн, в основном вывозилось советскими войсками и армией Антигитлеровской коалиции в качестве трофея. В настоящее время находится в списке наградного оружия России.

Несколько дней назад в столице покончил с собой онкологический больной. Он выбросился из окна, расположенного на лестничной клетке десятого этажа.

Год назад пытался покончить с собой контр-адмирал Вячеслав Апанасенко. Он застрелился из пистолета ПСМ – оружие самозащиты для генералитета и руководства силовых структур, также оно бывает наградным.