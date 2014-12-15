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Происшествия

15 декабря 2014, 11:44

Две ухаживавшие за больной матерью москвички покончили с собой

самоубийства криминал суициды

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Две молодые женщины покончили с собой после того, как 10 лет прожили с психически нездоровой матерью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 14 декабря 58-летняя женщина сообщила в полицию о конфликте со своими детьми. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире одного из домов по улице Годовикова тела двух дочерей заявительницы - 29 и 32 лет.

Одна из них находилась на полу в зале, другую нашли повешенной на пластиковом шпагате. Предварительная причина смерти - суицид, отравление таблетками, асфиксия. По данным источника агентства, смерть наступила 5-7 дней назад.

По словам соседей, женщины ни с кем не общались более 10 лет и не выходили из квартиры, а мать погибших состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После происшествия она была госпитализирована.

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