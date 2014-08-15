Студентка колледжа покончила с собой, прыгнув с балкона на юге Москвы

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Студентка колледжа покончила с собой, прыгнув с балкона на юге столицы. Уголовное дело по данному факту не возбуждалось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14 августа в 14.41 в полицию обратились граждане, которые заявили, что из окна дома по улице Братеевская выпал человек. На место событий немедленно выехал наряд.

Около дома 21 полицейские обнаружили тело девушки 1998 года рождения с травмами, характерными при падения с высоты.

В ходе расследования было установлено, что погибшая покончила жизнь самоубийством, выбросившись с балкона 15 этажа.