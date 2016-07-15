Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 11:22

Общество

Мужчина убил себя выстрелом в грудь из ружья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина в центре столицы покончил жизнь самоубийством выстрелом в грудь из охотничьего ружья. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в жилом доме в Скатертном переулке. С заявлением обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что пришла домой и обнаружила в одной из комнат труп своего мужа с предсмертной запиской.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь из принадлежащего ему охотничьего ружья.

