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Происшествия

12 января 2015, 08:37

Подросток разбился после падения с десятого этажа на востоке Москвы

самоубийства криминал падения с высоты

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Молодой человек покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна дома на востоке столицы. Подросток скончался на месте до приезда бригады медиков, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в воскресенье по адресу: улица Плеханова, дом 30. 16-летний юноша выпал из окна десятого этажа.

По предварительным данным, молодой человек решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна. Проводится расследование.

Отметим, что 7 января на западе столицы покончил с собой генерал-лейтенант ВВС в отставке Анатолий Кудрявцев.

В квартире рядом с телом генерала была найдена предсмертная записка о том, что он уходит из жизни добровольно. 77-летний мужчина страдал раком желудка.

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