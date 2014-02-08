Мужчина покончил с собой, прыгнув с 25 этажа здания в центре столицы

Мужчина покончил с собой, прыгнув с 25 этажа здания Росстандарта в центре столицы. Самоубийца занимался ремонтом здания.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, незадолго до полудня один из рабочих, занимавшийся ремонтом здания на Ленинском проспекте, дом 9, где располагается Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), прыгнул вниз с 25 этажа.

Самоубийца упал на припаркованный внизу автомобиль. Свидетелями прыжка стали другие рабочие из бригады.