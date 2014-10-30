Форма поиска по сайту

30 октября 2014, 19:46

Транспорт

В США самолет врезался в здание аэропорта

В США расследуют обстоятельства двух авиакрушений

В американском штате Канзас самолет врезался в двухэтажное здание аэропорта. ЧП произошло в аэропорту Уичито (Wichita's Mid-Continent Airport), сообщает телеканал "Москва 24".

В результате катастрофы возник пожар, тушение которого продолжается. По предварительным данным, два человека погибли, четыре госпитализированы, в настоящее время ведутся поиски еще пяти человек.

Как передает Федеральное управление авиации США (FAA), вскоре после взлета пилот сообщил о неисправности двигателя. Самолет врезался в здание при попытке вернуться на взлетно-посадочную полосу.

