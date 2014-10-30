В США самолет врезался в здание аэропорта

В американском штате Канзас самолет врезался в двухэтажное здание аэропорта. ЧП произошло в аэропорту Уичито (Wichita's Mid-Continent Airport), сообщает телеканал "Москва 24".
В результате катастрофы возник пожар, тушение которого продолжается. По предварительным данным, два человека погибли, четыре госпитализированы, в настоящее время ведутся поиски еще пяти человек.
Как передает Федеральное управление авиации США (FAA), вскоре после взлета пилот сообщил о неисправности двигателя. Самолет врезался в здание при попытке вернуться на взлетно-посадочную полосу.
Plane crashes into Wichita airport after losing engine during takeoff http://t.co/PeK95WSrSr pic.twitter.com/dFhOpVJBkp— Daily Mail US (@DailyMail) 30 октября 2014
#KANSAS: Plane crashes into Flight Safety building http://t.co/b8ZsJsLptO (photo via @mojorisinhi) pic.twitter.com/qof7egISHj— RT (@RT_com) 30 октября 2014
