Завершено создание нового российского транспортного самолета Ил-476

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершен проект по созданию нового российского транспортного самолета Ил-476. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минпромторга Денис Мантуров.

Чиновник отметил, что производство самолета было переведено из Узбекистана в Россию, сообщает "Интерфакс".

По словам министра, изменению подверглись технические характеристики самолета. Модернизирована система управления, создан новый пилотажный комплекс, спроектирована стеклянная кабина. Подобные машины производятся только в двух государствах - России и США.

В настоящий момент самолет готовится к первому испытательному полету. Как считает Мантуров, демонстрационный полет поможет заинтересовать потенциальных заказчиков и подтолкнуть к приобретению новой машины.

Президент отметил, что новые самолеты исключительно востребованы на мировом рынке в гражданском и военном деле.

Ил-476 представляет собой усовершенствованную версию "транспортника" Ил-76, который серийно выпускался в Ташкенте.

Испытания самолета планируется полностью завершить в 2013 году.