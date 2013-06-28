В Подмосковье начинается Международный авиационный праздник

В Кубинке стартует авиационный праздник

В подмосковной Кубинке начинается большой Международный авиационный праздник, посвященный 100-летию со дня рождения советского летчика-аса Александра Покрышкина. Фестиваль будет идти два дня - 28 и 29 июня.

Фигуры высшего пилотажа покажут легендарные "Стрижи", "Беркуты" и "Русские Витязи", сообщает телеканал "Москва 24".

Также в рамках празднования в Коломенском будет проведен чемпионат мира по парашютному спорту.

Александр Покрышкин вошел в историю Второй мировой войны как второй по результативности пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции после Ивана Кожедуба. Трижды был награжден медалью Героя Советского Союза, в 1972 году был назначен маршалом авиации.