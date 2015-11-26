"Аэрофлот" запускает рейсы из Москвы в Саратов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на рейсы Москва – Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика. Воздушные суда Sukhoi Superjet 100 начнут летать по этому маршруту ежедневно с 15 декабря.

Из аэропорта Шереметьева самолеты будут вылетать в 16:25 и приземляться в Саратове в 18:00. В обратном направлении вылет назначен на 19:45, а в Москву лайнеры будут прилетать в 21:20.

Сейчас в Саратов из Москвы также летают самолеты авиакомпаний Red Wins и Saratov Airlines.

Напомним, "Аэрофлот" получила временный допуск на 56 маршрутов компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие.

Кроме того, авиакомпания назначена регулярным перевозчиком вместо "Трансаэро" на линии Москва-Дели-Сингапур и обратно, а также на рейсах до Сахалина и Магадана.

Ранее m24.ru сообщало, что "Аэрофлот" полностью выполнил задачу по перевозке пассажиров "Трансаэро".

Всего с начала сентября 2015 года перевезено более 1,87 миллиона пассажиров разорившейся авиакомпании, остальные пассажиры с датой полета до 15 декабря 2015 года перебронированы на рейсы "Аэрофлота" и других российских перевозчиков.

Люди, купившие билеты с вылетом после 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.