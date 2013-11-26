Уровень комфорта в новом лоукостере окажется пониженным - эксперт

Новая лоукост-авиакомпания в 2014 году начнет летать в Россию

В России появится очередной лоукостер. Попробовать свои силы на нашем рынке авиаперевозок решила ирландская компания Ryanair. Росавиация разрешила ирландцам выполнять рейсы из Москвы и Петербурга до Дублина и обратно. Начать полеты планируется в марте 2014 года.



Как заявил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор агентства "Авиакасса.ру" Максим Побережник, уровень комфортабельности Ryanair может стать проблемой для ее пассажиров.

По его словам, путешественникам предстоит подумать, прежде чем выбрать эту компанию, которая уже давно пытается ввести платные туалеты и стоячие места. К тому же лететь 5,5 часов до Дублина на самолете, предназначенном для 2-3 часового перелета, не совсем логично.

Отметим, Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Лоукостер обслуживает свыше 1,5 тысяч направлений в 27 европейских странах и Марокко, выполняет около 1,5 тысяч рейсов в сутки.