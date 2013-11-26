Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авиа и аэропорты

26 ноября 2013, 09:34

Уровень комфорта в новом лоукостере окажется пониженным - эксперт

самолеты авиакомпании лоукостеры авиа и аэропорты

Новая лоукост-авиакомпания в 2014 году начнет летать в Россию

В России появится очередной лоукостер. Попробовать свои силы на нашем рынке авиаперевозок решила ирландская компания Ryanair. Росавиация разрешила ирландцам выполнять рейсы из Москвы и Петербурга до Дублина и обратно. Начать полеты планируется в марте 2014 года.


Как заявил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор агентства "Авиакасса.ру" Максим Побережник, уровень комфортабельности Ryanair может стать проблемой для ее пассажиров.

Ссылки по теме

По его словам, путешественникам предстоит подумать, прежде чем выбрать эту компанию, которая уже давно пытается ввести платные туалеты и стоячие места. К тому же лететь 5,5 часов до Дублина на самолете, предназначенном для 2-3 часового перелета, не совсем логично.

Отметим, Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Лоукостер обслуживает свыше 1,5 тысяч направлений в 27 европейских странах и Марокко, выполняет около 1,5 тысяч рейсов в сутки.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать